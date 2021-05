La mujer de la inmobiliaria le manda a Sara un audio afirmando que la va a denunciar

“La mujer dio por hecho que yo no tenía solvencia económica alguna”, afirma Sara

Sara cree que el problema vino porque la persona que la atendió vio que en su Whatsapp tenía una foto de su madre en un campo de refugiados

Sara puso un anuncio en Twitter diciendo que estaba buscando una habitación y dos chicas contactaron con ella. Posteriormente le escribió una mujer de la inmobiliaria que les iba a alquilar el piso, que le preguntó por la foto de perfil que tenía en Whatsapp: era una imagen de su madre a finales de los 90 en un campo de refugiados saharaui en Argelia.

“La mujer dio por hecho que yo no tenía solvencia económica alguna”, afirma Sara en la entrevista. Al parecer, la persona que se puso contacto con ella le contestó que eso no era una ONG y se negó a alquilarles el piso. “Me gustaría denunciar que esto no es la única vez que pasa. Un montón de inmobiliarias se echan atrás cuando es una persona racializada”, denunció la afectada”.

El mensaje amenazador de la inmobiliaria

Sara publicó en Twitter lo que le había ocurrido y se hizo viral. Por eso, esta mañana volvió a ponerse en contacto con la inmobiliaria “a ver si rectificaba”. Pero lo que recibió fue un audio “en el que me habla en un tono despectivo y me falta al respeto. Me dice que es ella la que me va a denunciar a mí”.