Tras el estreno, el presentador y Marta Flich elogiaban a sus compañeros y valoraban el primer programa de Lago y Castelo en solitario, que tuvo como invitado a Pedro Piqueras. “Para fiesta la que habéis montado hoy aquí en Cuatro. Tengo que reconocer una cosa: me he sentido muy orgulloso. Marta y yo estábamos viéndoos y era como ver esos hijos que empiezan a andar solos…”, aseguraba Risto con una sonrisa en la cara que lo decía todo. “Ya os lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir: sin vosotros todo esto no hubiese sido posible”, respondía Castelo más serio de lo normal.