Risto Mejide: “Estoy harto de que si no le bailas el agua a Podemos, te techen de fascista”

“Se utiliza una expresión que es la de ‘blanquear el fascismo’ que es horroroso. Resulta que ahora que cualquiera que no comulgue con un parido político en concreto, no voy a esconderme, con Podemos… el que no le baile todo el día el agua a Podemos, es un fascista, ¡yo estoy harto de esto también! ”, aseguraba el presentador.

Tatiana explica si pertenece a la ultraderecha

“Me siento abrumada…lo voy gestionando poco a poco. Realmente no tengo que esconder, no pasa nada”, aseguraba en un primer momento Tatiana antes de explicar lo sucedido. “No hay ningún partido detrás de mi mensaje, no he militado en ningún partido político, ni lo haré, ni hay ninguna financiación detrás”, aclaraba la joven visiblemente molesta.