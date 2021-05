El presidente del Melilla explica los detalles del nuevo salto a la ciudad y pide "poner fin al desvarío"

La tensión por la crisis migratoria se traslada a Melilla

Las declaraciones del presidente de Melilla sobre esta crisis si precedente

"Hay un punto de no retorno a partir de ahora"

Y aunque confirma que no ha podido hablar con el Gobierno de Marruecos: "No tenemos esa posibilidad, eso corresponde al Gobierno. No tenemos esa potestad". Cree que se puede sacar algo positivo de todo esto: "Hay un punto de no retorno a partir de ahora, Europa por fin se ha posicionado y ha llamado la atención a Rabat y eso es muy importante. Es muy importante que se ponga freno a estos desvaríos".