El mismo día en el que se celebró 'El debate de los idealistas' Rocío Monasterio dijo esto: "VOX va a ir absolutamente a todos los debates", para hablar de todo, porque es su obligación. Esto fue la teoría porque en la práctica no ha ocurrido lo mismo.

"Sabes perfectamente que no tenemos ningún tipo de relación con vosotros. Todavía estamos esperando a que rectifiquéis las difamaciones y manipulaciones sobre VOX. No vamos a colaborar a que intentéis dar apariencia de neutralidad participando en ese circo", esta fue una de las contestaciones. Producción quiso contarles de qué se trataba el debate, pero ellos siguieron diciendo que no iban a valorar nada.