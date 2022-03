Pilar Rahola responde a Pablo Iglesias: "Quien ha invadido Ucrania se llama Rusia, sacaos las gafas antiamericanas de los ojos"

Además, la tertuliana ha querido comentar las declaraciones que han llegado de Pablo Iglesias, que considera que enviar armas a Ucrania no detendrá la invasión militar Rusa y atribuye a "la presión mediática" que Pedro Sánchez haya tomado esta decisión, algo a lo que Pilar Rahola ha reaccionado: "Estoy horrorizada con algunas opiniones que he oído aquí, no en Venezuela o no en China. Cuando escucho a algunos dirigentes de la izquierda española y de la izquierda catalana hablando en términos de ambigüedad calculada... ¿a qué están jugando?".