Uno de los reporteros grabó con cámara oculta una consulta con una biodescodificadora , en ella se hacía pasar por un paciente con cáncer de testículos. Durante hora y media y por 80 euros, la pseudoterapeuta le dijo cosas como esta: “Tú vas a curarte en mi compañía”, “la medicina lo único que hace es ponerte tiritas (…) No tienes por qué recurrir a la quimio ni a la radioterapia. Si darte quimio te vuelve a conectar con el temor a morir, no te la des”.

A la salida de la consulta, José Luis Torá le confesó a la biodescodificadora su verdadera identidad, era periodista y no tenía cáncer de testículos, “me parece mentira que juegues con los sentimientos de los demás. Solo te deseo que toda esa farsa que te has montado, al final no repercuta en tu cuerpo”, le contestaba ella.