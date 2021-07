Después de aquello, Pedro Sánchez asegura que a su mujer le pidieron que rompiera con amistades y con la familia: “Al final me dijo que la última piedra de su camino era yo. Entonces me pidió el divorcio”, confesaba en ‘Todo es verdad’.

“Durante estos años he recibido amenazas. Me han llamado maltratador, me han dicho que me calle la boca que si no me va a pasar algo”, declaraba Pedro Sánchez.