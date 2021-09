Marta Flich quería saber entonces si ella, periodista experta en el tema y muy cercana al expresidente de la Generalitat, esperaba esta detención o le había pillado por sorpresa. “La sorpresa por la detención sí, no conozco a nadie que se lo esperara, porque la resolución de la Unión Europea era clara: no se le puede detener en ningún país de la Unión. Esto es una jugada de España” .

Indignada con la situación, pese a que tiene claro que Puigdemont “acabará yéndose de Italia sin problema”, Rahola aseguraba que había algo que no le cuadraba: “Yo creo que el Gobierno no lo sabía, es pura suposición, pero me llama la atención que a la una de la madrugada estuvieran haciendo una nota de prensa. Además, Puigdemont vio policías españoles en el avión en el que viajaba, que Marlaska lo desmiente, pero es que Marlaska es una persona que miente”.