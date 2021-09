Raúl es un juez de Zamora que lleva unos meses viviendo en La Palma. “ Estoy en la calle ”, le ha contado a Risto Mejide. “ Salí con tres calzoncillos y dos camisetas . Estuve el domingo pendiente de la rueda de prensa de Mariano Hernández, el presidente del Cabildo de la isla, me he fiado de las autoridades y estoy aquí pordioseando ”, ha criticado.

Los vecinos denuncian que desde las autoridades públicas se les dieron unas instrucciones que no se ajustaban a la realidad. “Podían haber dicho que hiciéramos una maleta, que no nos digan que metamos dos pantalones y tres calzoncillos”, se quejó Raúl, que ha contado que no ha podido salvar nada de su hogar.