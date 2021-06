La presentadora ha hablado a través de su cuenta de Instagram y ha lanzado un comunicado que decía así: “He visto la promo de ‘Todo es verdad’ y quiero pedir disculpas, porque creo que no me he explicado bien o no se me ha malentendido”, empezaba diciendo.

“Yo lo que he aprendido en este proceso que he vivido ha sido a entender las emociones y a meditar y por eso recomiendo lo que a mí me ha ayudado. Por favor, pido disculpas y que nadie me malinterprete. Verónica en ningún momento me ha hace ese tipo de trabajo. A mí nunca me ha hablado de curar el cáncer, a mí ella me ha ayudado a aprender a meditar”.