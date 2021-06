Joaquim Bosch explica que, en este caso, “hay un conflicto entre la libertad de circulación y la protección de la salud (…) Hay que seguir unas reglas y respetar una serie de garantías. Cuando no hay estado de alarma, las competencias pasan a las comunidades autónomas y estas limitaciones solo pueden hacerse con una ratificación judicial, no me consta que se haya acordado”, explicaba el magistrado.