Paco Camas, el sociólogo que ha salvado la candidatura de Iglesias: “Es sorprendente que nadie lo supiera”

“Esto no me lo creo. Que en todo Podemos, en toda la militancia, en todas las bases, no haya nadie que se haya leído el reglamento, no puede ser”, decía Risto justo antes de presentar a Paco Camas, que ha entrado en directo para explicar el despiste que podría haber hecho que Pablo Iglesias no pudiera presentarse como candidato a presidir la Comunidad de Madrid: “Es sorprendente que nadie lo supiera, por eso me sorprendió la repercusión del tuit”.