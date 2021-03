Risto Mejide interrumpía ‘Todo es mentira’ para comunicar una noticia muy importante para él y que tenía que ver con un nuevo programa que ya prepara Mediaset: “Perdonarme, hago un pequeño inciso, porque me hace muchísima ilusión además comunicarlo… por fin lo puedo decir , llevo semanas sin poder anunciarlo y Mediaset España lo acaba de anunciar así que ya es público”

Tras el anuncio, las bromas de los compañeros al presentador no se han hecho esperar. “¡¿Qué fantasía es esta?!”, comentaba Miguel Lago. “Danna Paola, Isabel Pantoja y yo por primera vez juntos en un plató de televisión, de hecho, no nos conocemos personalmente… la verdad, es que estoy muy contento, me hace mucha ilusión”, admitía el presentador con una sonrisa en la boca. “Mejor poner la sintonía de ‘La que se avecina’ porque…”, bromeaba Risto mientras se escuchaba uno de los éxitos de Isabel Pantoja.