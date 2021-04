"Se trata de un abuso", ha asegurado Lydia Blanco, su reacción desde la asociación fue contestarles que eran contrarios "y condenaban este tipo de prácticas". ¿Son frecuentes este tipo de solicitudes en la abogacía? Aunque no maneja datos, sí que ha podido confirmar que "es una práctica que se da con mucha frecuencia", ha explicado Blanco. Es algo que se hace a título particular e individual, y no le vino de nuevas. Lo que sí le sorprendió es que quisieran instrumentalizar a la asociación para conseguirlo, "muy ético no parece".