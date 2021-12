La odisea de un positivo covid para comunicar su contagio: "He llamado hasta 50 veces al centro de salud”

¿Podríamos estar manejando datos falsos que no reflejen todos los contagios por covid en España ? Risto ha querido poner ejemplo sobre esto, los números podrían no ser fieles a la realidad en la Comunidad de Madrid.

"Ocho días desde mi positivo y sin noticias del centro de salud" , "llamé al número covid diciendo que tenía síntomas y que había dado positivo en antígenos de farmacia y la respuesta que me dieron: que fuese a mi centro de salud a ver si conseguía que me hiciesen caso"... estos son algunos tuits que se han leído en redes en los últimos días. Muchos infectados están intentando comunicar su contagio en la Comunidad de Madrid y les están ignorando, este es el caso de Ricardo Ruiz .

"Me llamó un médico a las dos horas y me dijo que no tenía suficientes síntomas y que haga vida normal y que me observe durante el fin de semana y que si sigo teniendo síntomas que me haga otro test", ha explicado, como se empezó a encontrar peor, se hizo otro test y fue cuando dio positivo. "Hemos llamado como 50, 60 veces y nadie coge el teléfono", ha contado Ricardo Ruiz.