Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid le da caña a Risto por comprar 20 test de antígenos: "No acudir todos a la farmacia, no te lleves todos"

"¿Hay o no hay? Unos hemos ido a comprar y también hemos ido a preguntar, y no hay", le ha dicho el presentador, "¿en qué quedamos?". "En algunas farmacias puede haber temporalmente desabastecimiento pero en la mayoría de las farmacias de la Comunidad de Madrid a día de hoy tenemos test", ha asegurado Luis González, "¿qué ocurre? Que hay algunos laboratorios que no nos suministran", ha añadido.