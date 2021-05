El inglés de la alcaldesa de Jerez de la Frontera se hace viral: "Muchas gracias por este 'reconeishion"

Mamen, pese a asegurar en su curriculum que domina tanto el inglés como el alemán , dejó claro que, o bien no controla el idioma de Shakespeare como ella creía, o que los nervios le jugaron una mala pasada.

Claro que, el desliz de la alcaldesa de Jerez no ha sido el único patinazo épico que recordamos. José María Aznar y su extraño acento tejano junto a Bush, la pronunciación de Pablo Iglesias, el rechazo de Mariano Rajoy a las preguntas en inglés de los periodistas o el archiconocido "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor" de Ana Botella. ¡Repasamos los mejores 'inglispitinglis'!