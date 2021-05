Marta Flich le para los pies a Antonio Naranjo tras insultar a Pablo Iglesias: "No te lo permito"

"Pablo Iglesias debería estar expulsado de la vida política en este país por defender la violencia, por caparla, por minimizarla y por sembrarla en el resto de los ciudadanos (...) Esto es muy serio, la misma persona que está intentando convertir la política en una batalla campal de una manera artificial resulta que tiene a dos personas que se dedican a pegar a policías y consigue que el Gobierno del que formaba parte lo tape mientras va magnificando las amenazas, muy condenables, de algún chiflado para achacárselas a sus contrarios políticos (...) Si en este país no ponemos el pie en la pared cuando alguien intenta que el intercambio de sangre se convierta en un recurso vamos muy mal (...) Pablo Iglesias es un sinvergüenza y espero que la gente tome nota de lo que hace esta persona con los recursos públicos de los que dispone".

Marta Flich , al frente del programa, no ha podido quedarse callada antes las palabras del colaborador y le ha amonestado sus comentarios:

"Esas alusiones y esos insultos no los vamos a permitir de nadie, aquí esas descalificaciones no las digas porque no te lo vamos a permitir".