El primer día de Ibrahim en España

Ibrahim llegó a Almería y luego se fue a Cataluña porque tenía familiares allí y esperaba que pudieran darle cobijo. Pero las cosas no ocurren como esperaba y acaba viviendo en la calle . A los pocos días “me cogen los mossos y me llevan a un centro de protección de menores”, nos cuenta.

Para Ibrahim, acabar en un centro de menores le permitió llevar a cabo el proceso de integración que ha culminado dedicándose a ser educador social y ayudando a otras personas. Además, afirma que si no llegan a llevarle allí, pronto hubiera tenido que delinquir para salir adelante. “En la calle me encontré gente que me quería ayudar, pero a cambio de algo. Se me ofreció domicilio, pero a cambio de trapicheo, trabajar con droga”, explica. Y añade: “Doy gracias que me rescataron a tiempo”.