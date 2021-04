Todos mienten... pero Ayuso gana

Algunas mentiras

Monasterio: "Sin seguridad no hay libertad. Si la gente tiene miedo a salir a la calle, porque se cruce con un grupo de ‘menas’ por la calle, como esta chica del parque del Oeste, que fue abusada". Falso. No eran menores extranjeros no acompañados. Según la policía, solo cuatro de los 13 detenidos eran menores y dos de ellos, españoles.