Hacienda ha multado a Miguel Bosé por deducirse gastos personales entre ellos, la compra de jamones, a través de una de sus empresas. Ahora, le reclaman 55.000 euros de IVA que no debió deducirse y otros 23.000 de multa .

Los gastos personales que han intentado desgravarse el cantante

El fisco reclama a Miguel Bosé 55.350 euros de IVA y otros 23.000 de multa

La Agencia Tributaria lo ha dejado muy claro: "Los gastos no corresponden a la actividad desarrollada por COSTAGUANA, SL; sino que son gastos de índole personal o particular y en ningún momento pueden considerarse deducibles en el IVA por no estar directamente afectadas a la realización de una actividad empresarial o profesional".