Una empresa despide a través de una videollamada a 900 trabajadores: "Tu empleo aquí ha terminado"

La pandemia y la crisis sanitaria mundial que ha provocado el covid-19 han provocado que muchas empresas inviertan en tecnología y desarrollen muchas facilidades para llevar a cabo teletrabajo, o smartworking. Sin embargo, no en todos los casos ha sido positivo.

El CEO de la fintech estadounidense Better.com, Vishal Garg, organizó una videollamada por Zoom en la que convocó a 900 empleados. Lejos de comunicarles una buena noticia, Garg les comunicó que ya no formaban parte de la plantilla.

"Gracias por uniros. Hoy no vengo con muy buenas noticias. Como sabéis el mercado está cambiando. Esta es la noticia que no queríais escuchar. Es una decisión realmente difícil la que he tomado. Es la segunda vez que lo hago en mi vida, la primera lloré. Esta vez espero ser más fuerte", comenzaba diciendo.