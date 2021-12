El epidemiólogo Quique Bassat apuesta por hacer test de antígenos antes de las reuniones multitudinarias

“Nos puede dar más seguridad que solo estar vacunados”, dice

Estos test no son infalibles, pero pueden ayudar a prevenir contagios

Las Navidades están a la vuelta de la esquina, pero el covid sigue circulando por todo el mundo. Para intentar evitar contagios y brotes, mucha gente está recurriendo a los test de antígenos. ¿Son una medida efectiva? Quique Bassat, epidemiólogo y pediatra, resuelve esta y otras dudas relacionadas con el coronavirus.

El experto recomienda que se hagan test de antígenos antes de celebrar las cenas de Navidad, más multitudinarias y posible foco de contagio, a pesar de que todos sus miembros estén vacunados. “Nos puede dar más seguridad que solo estar vacunados”, ha asegurado.

Son test fiables, pero no infalibles. “Puede no pillar una infección muy reciente, aunque tampoco suele ser contagiosa. Son mejores que no hacer nada, eso desde luego”, ha dicho Bassat en ‘Todo es mentira’.

Cuándo hacer los test de antígenos

Si optamos por usar un test de antígenos (se pueden comprar en farmacias) para estar más protegidos en las reuniones multitudinarias, hay que hacérselo antes de entrar. Bassat dice que sirve con que la prueba sea de ese mismo día: “Lo que no se puede hacer es ya dentro del restaurante, tiene menos sentido”. Es más, cree que “no se debería permitir a alguien que no haya querido hacérselo cenar con el resto de participantes”.

¿La vacunación debería ser obligatoria?

Algunos países europeos se están planteando hacer obligatoria la vacunación contra el covid. Bassat cree que en España no es necesario porque el porcentaje de gente sin vacunar es muy bajo.

El confinamiento de los no vacunados

También en Europa se está barajando confinar a los no vacunados para frenar los contagios. Bassat opina sobre si veremos esta medida aplicarse en España: “Por el momento no es necesario esto, son más útiles medidas genéricas que sabemos que funcionan. Daría un pasito atrás en algunas medidas de prevención, sin tener que ser tan coercitivos con los no vacunados”.

Las vacunas de los niños