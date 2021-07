'Todo es mentira' se ha propuesto localizar a Dina Stars: el equipo ha llamado a la comisaría de Guanabacoa

'Todo es mentira' se ha propuesto encontrar a Dina Stars, y lo primero que ha hecho el equipo del programa ha sido llamar a la Embajada Cubana en España , pero el funcionario ha sido muy esquivo con las preguntas. No tienen ninguna información al respecto, y solo ha contestado que a las personas que se detienen en Cuba se las llevan a la comisaría.

"Aquí no tenemos ni idea de dónde puede estar la ciudadana" , ha contestado el funcionario. Y solo nos ha recomendado que volviésemos a llamar a la comisaría de Zapata para ver si nos daban alguna información sobre ella.

Siguiente llamada de nuevo a Zapata, "no, aquí no se encuentra ella", repetían desde allí, y añadían, "aquí en la estación no hay ningún detenido". Depende del motivo de la detención Dina podría pasar en una comisaría, "una hora, dos... o incluso un día o dos días".