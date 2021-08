Juan Manuel Sánchez Gordillo es el alcalde de Marinaleda (Sevilla) desde hace 42 años. Conchi ha revelado que la falta de vacaciones no era el único derecho del que carecía en su puesto de trabajo: “No teníamos antigüedad, ni derecho vacaciones y nuestro salario no llegaba al salario mínimo ”. Según su versión, llevan años reivindicando estos derechos sin que sus negociaciones salieran a la luz, pero ante los intentos infructuosos, “hubo que denunciar”. “ Nos decían que las vacaciones eran un derecho de burgueses y que no teníamos cultura de vacaciones”, explicó Conchi.

Conchi se cogió sus días de vacaciones para poder estar con su hija, que vive fuera de España y tenía un embarazo de riesgo. “El expediente me lo abrieron el año pasado en agosto y ahora en julio me han despedido alegando que me ausenté de mi puesto de trabajo, pero eso no es cierto: me despidieron por afiliarme a un sindicato y por cogerme esas vacaciones”, sentenció.