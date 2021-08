Fahrad es un traductor de la embajada española en Afganistán que está tratando de marcharse del país junto con su familia. Su último intento fue a las dos de la mañana, pero no lo logró: los talibanes se presentaron por sorpresa en el aeropuerto y empezaron a pegar a todos los presentes. “A la gente que trabajaron con los extranjeros los querían meter en el coche y llevar a otro lado. A mí me cogieron, pero estaban mis hijos conmigo y empezaron a llorar. Me soltaron y me dijeron ‘aléjate de aquí”.