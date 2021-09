J avi Gómez y Celia Villalobos eran los colaboradores encargados de comentar y analizar los temas del día este martes en ‘Todo es mentira’, y no ha habido asunto de actualidad que no enfrentase a la pareja que se ha pasado todo el programa entre pullas y ‘zascas’.

Uno de los temas que más ha confrontado a los colaboradores ha sido la erupción del volcán de La Palma y el debate sobre si se hubiese podido evitar. “A mí es que me encantan los discursos tan bonitos, lo que pasa que no tienen nada que ver con la realidad… las frases contundentes, y yo en política estoy acostumbrada a esas frases, me aburren mucho. El tema es mucho más complicado que eso… ¿se podía haber evitado? El ser humano es tan irracional que a veces no lo mide…”, le decía Celia ajavi en directo.