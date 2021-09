Celia Villalobos se mosquea con Antonio Castelo por un comentario: "No me hace ninguna gracia"

Celia Villalobos ha querido comentar esta noticia del día, y lo que más le ha llamado la atención es que el importe que se va a destinar es irrisorio, "50.000 para una casa...", ha asegurado, mientras que los 50.000 euros para los enseres, no le parece tan mal.

Además, "no tienen suelo, porque su suelo está comido por la lava" , ha destacado, "¿de dónde van asacar el suelo?", se ha preguntado. ¿Quién le da el suelo?, "¿se lo quitamos a un vecino de al lado?" , ha comentado la colaboradora de 'Todo es mentira'.

Antonio Castelo le ha propuesto una cosa, "¿Celia quieres que mandemos a unos cuantos concejales valencianos del PP para que recalifiquen la lava?", le ha dicho. Este comentario no le ha sentado del todo bien a la exministra, "yo comprendo que eso te hace mucha gracia pero a mí no me hace ninguna", le ha contestado un poco mosqueada a su compañero de plató.