Celia Villalobos interrumpe a Revilla tras criticar la corrupción del PP: "Eso lo dirá usted"

"Yo no sé si es ilegal el contrato, para mí personalmente no se me ocurriría en la vida, aquí lo saben en Cantabria, todos tenemos hermanos, hijos, nietos, primos y demás familia, no se le ocurre a nadie concursar a nada de este Gobierno", ha sentenciado el presidente de Cantabria. Revilla es algo que nunca haría, "y da motivos para sospechar", ha asegurado, "moralmente me parece que la operación no es presentable".