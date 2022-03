Revilla reaccionó negando con la cabeza y con un tono que hizo reír al presentador y a los colaboradores porque parecía molesto. “No se enfade, hombre”, le dijo Risto Mejide. A lo que el presidente cántabro respondió: “No es ningún mérito. Te conozco desde hace años, veo además que no estás asintomático, sino en una situación complicada, y te llamo. Yo no tengo enemigos, tengo rivales”.