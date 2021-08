Castelo y Miguel Lago han reconocido varias veces en ‘Todo es mentira’ que se han puesto las botas a costa del catering de ‘Cuatro al día ’. Pero desde el programa se hartaron y pusieron una cámara para que quedara constancia de sus fechorías. Parece que esto no le hizo ninguna gracia al colaborador de ‘Todo es mentira’, que ha aprovechado el programa de este martes para darle un buen zasca a sus compañeros en las tardes de Cuatro.

Castelo aprovechó esa percha para lanzar su pullita: “Se puede dar comida a necesitados sin quejarse, no como ‘Cuatro al día’, que no me deja robar los bocadillos de los colaboradores”.