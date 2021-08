Carme Chaparro no para de reír y ella se ha confesado: " Yo lo reconozco, siempre he querido ser una reportera con garra y esto es comodísimo ". La presentadora dice esta frase mientras muestra sus zapatillas de andar por casa con forma de garra de oso.

Por último, Marta Flich ha dejado a todos sin palabras... menos a Castelo. La presentadora no quería participar en el juego por un motivo muy singular: "Me parece muy bien porque yo no llevo nada debajo". Antonio, nada más escuchar a su compañera, responde: "Eso a la audiencia no le va a parecer gracioso, le va a parecer cachondo".