“No nos olvidemos que ser deudor con la Agencia Tributaria y Seguridad Social, es una de las condiciones para no poder recibir absolutamente ninguna ayuda de cualquier administración pública. Esto es un tema grave y que lastra el que muchos autónomos que no han podido renegociar la deuda con Hacienda, y no se pueden acoger a estas ayudas”, explicaba Eduardo.