Antonio Naranjo y Guillermo Pulido se enfrentan por el papel de Ucrania en la guerra: "Me parece una locura decir eso"

Guillermo Pulido y Antonio Naranjo han protagonizado un pequeño encontronazo en ‘Todo es mentira’ por las posibilidades reales que tiene Ucrania de ganarle la guerra a Rusia. El primero considera que es un país fuerte, mientras que el segundo opina que no se puede medir su fortaleza con la del territorio de Putin.

“Tiene una oportunidad real de estancar las operaciones militares y conseguir un acuerdo favorable. No podemos adivinar el futuro, pero, por el momento, parece que tienen alguna oportunidad”, decía el experto sobre Ucrania.

Tras escuchar las palabras de su compañero, Antonio Naranjo no tardaba en reaccionar: “Me parece una locura decir eso (..) Estamos vendiendo una ensoñación que espero que no la oigan los ucranianos y que se crean capaces de combatir solos contra el ejército ruso”, explicaba.

Guillermo Pulido ha continuado defendiendo su postura y aseguraba que la estrategia de Ucrania “está funcionando”: “Yo me dedico a esto y usted, no. Los hechos me están dando la razón”, defendía Pulido.