'Todo es mentira' ha mostrado las imágenes de la primera noche de fiesta en Sitges , tras más de 12 meses de cierre a causa de la pandemia, se vivieron unas horas de normalidad por un ensayo clínico que se hacía en un local de la Calle del Pecado. Marta Flich avisaba a su compañero Antonio Castelo o de lo que iban a ver en pantalla, lo que no le ha dejado indiferente: "Esto te va a afectar".

Antonio Castelo no da crédito a las imágenes de gente de fiesta

"Esto es anoche Antonio, mientras tú comías gambas", así le explicaba Miguel Lago lo que estaba viendo, mientras Castelo no daba crédito: "¿No es un videoclip? ¿Está la gente pasándoselo bien? ¿Sabéis que yo he salido todos los findes de mi vida?", teniendo que taparse la cara en ocasiones para no seguir viendo a la gente bailando y de copas, algo que ha demostrado emocionándose.