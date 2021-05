Esperanza defiende a Pedro Sánchez a causa de la crisis migratoria: "La culpa no es del Gobierno de España"

Esperanza Aguirre repasa la actualidad en España

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid , ha comentado todo lo ocurrido en las elecciones de la capital de hace unas semanas. Aguirre reía, cuando le preguntaban por la dimisión de Pablo Iglesias , lo cual aseguraba que no podía haber comentado todavía: "Está muy justificada porque quitó a Isa Serra para ponerse él porque c reía que Podemos tendría mejores resultados y el resultado no es el que estaba esperando. Peor a lo mejor estaba desenado irse con Roures a ganar dinero y tenía de quedarse en la Asamblea de Madrid en la oposición”.

¿Es extrapolable la victoria en Madrid a nivel Nacional?

La expresidente se pronuncia sobre la crisis de Ceuta

Vox podría retirar su apoyo al PP de Andalucía si acoge a menores inmigrantes de Ceuta, algo que Aguirre no cree que pueda pasar: "Abascal dijo que podíamos estar tranquilos los del PP porque, a pesar de los ataques que había recibido, ni en Madrid ni en Andalucía permitiría que llegara al gobierno la izquierda". Y sorprende diciendo que tras la llegada masiva del otro lado de la valla a Marruecos, la culpa de esta crisis "no la tiene le Gobierno de España, no soy fan de Pedro Sánchez, pero no la tiene". Asegura que la culpa la tiene quien haya puesto unos mensajes a los niños diciendo que iban a ver jugar a Cristiano Ronaldo".