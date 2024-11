Los cómicos de 'TEM' se ponen serios: "Somos valencianos, en cuanto acabe el programa volvemos al barro"

Precisamente de algunos de esos pueblos de la Comunidad Valenciana son parte de los colaboradores de 'Todo es mentira'. Marta Flich le explicaba a la audiencia de 'TEM' que, pese a que se siente completamente asolada por lo ocurrido en Valencia, ella tiene la suerte de no haber sufrido daños de cerca: "Tengo la tremenda suerte de que en mi pueblo no ha habido ni pérdidas humanas ni pérdidas materiales, pero no es el caso de algunos colaboradores de este programa".