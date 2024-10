Una analista política examina la carta de dimisión de Errejón y las supuestas acusaciones: "No sería una víctima, sino el verdugo"

Verónica cuenta para 'Todo es mentira' que ha hablado con las fuentes de Sumar y asegura que Yolanda Díaz ya ha abierto una investigación para "tener conocimiento de algunas cuestiones publicadas por Cristina Fallarás". "Es muy complicado un proceso en el que no hay denuncia judicial, sino una denuncia pública. En el partido en seguida se pusieron las alarmas", explica la analista política.

"Ellos en seguida tuvieron conocimiento y empezaron una investigación. Supongo que hablaron con Cristina Fallarás para intentar esclarecer todos los hechos a pesar de que no esté judicializado", cuenta Verónica sobre el proceso que ha iniciado Sumar para conocer todo lo que ha ocurrido. La analista política también recalca desde sus fuentes que, desde la organización, "no se puede permitir un portavoz o miembro que no sea absolutamente ejemplar".