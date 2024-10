Ana Vázquez denuncia haber recibido una carta anónima llena de amenazas e insultos: ''No puedo permitir esto como mujer''

Tras leer la carta, la presentadora le ha mostrado todo su apoyo a la colaboradora: ''La he leído entera, me parece de un machismo, de un asqueroso y de una violencia verbal...''.

Ana Vázquez , por su parte, ha agradecido el apoyo recibido y se ha pronunciado al respecto: ''Es verdad que cuando vi la carta esta mañana, cuando llegué al Congreso, por un lado decía 'no la voy a publicar' porque parece que te sientes culpable. Eran tantos insultos y amenazas, pero hice una cosa, subirla a las redes y alguna compañera más me dijo que también la había recibido''.

''No puedo como mujer permitir esto y lo publiqué (...) Eran todo descalificaciones sexuales, machistas ...Yo lo comentaba, no creo que salga de una mujer esta misiva porque eran todo obscenidades, asquerosidades y una violencia verbal y un tono...'', continúa explicando.

Y revela que han sido más mujeres las que han recibido cartas así: ''No me va a amenazar, no voy a cambiar, ni yo ni las otras compañeras porque es verdad que somos personas que a lo mejor tenemos más repercusión, porque la otra diputada es Noelia, una diputada jovencita que también es conocida y la propia portavoz del Senado, Alicia''.