El periodista ha explicado en el plató cómo consiguió hablar con Leonov y por qué le concedió a él su última entrevista desde su refugio en Rusia. Él fue el primer sorprendido. Sergio mandó emails y movió hilos para dar con Nikolái Leonov y recibió directamente la respuesta del ex del KGB. Quiso revelar secretos a un medio de comunicación español y pequeño con periodistas de veinte años . "Nos vimos desbordados por la información", reconocía Gregori.

No es para menos. El asesinato de Kennedy, los presuntos acuerdos entre la CIA y el KGB durante la Guerra Fría, los encargos a Vladímir Putin para escalar en el poder... Leonov le contó a Sergio Gregori una versión totalmente distinta de hechos históricos de los cuales no sabríamos toda la verdad.

Es por ello que el periodista no ha escondido su preocupación ante la emisión de la entrevista. Actualmente Leonov tiene 93 años y sigue viviendo en Moscú. "Me preocupa. Le he escrito un correo electrónico diciéndole que lo íbamos a emitir y que queríamos reflotar esta conversación y aún estamos pendiente de respuesta", confesó.