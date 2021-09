Risto se enfrenta a un Guardia Urbano de Barcelona ante la impasibilidad en los botellones: "No me tome el pelo"

Cuando ha asegurado que ellos son "los primeros interesado en que estos comportamientos se terminen", Risto ha explotado: "No me puede decir que sois los primeros interesados cuando estamos viendo a una patrulla pasar tranquilamente, sin prisa, sin ir a ningún servicio urgente y pasando delante de los vendedores y de la gente consumiendo alcohol. Hay algo que usted no me quiere contar y lo puedo entender, porque puede tener miedo a meterse en un lío. No me tome el pelo, porque yo no estoy aquí a 01:04 horas de la mañana para que nadie me tome el pelo. Además, no voy a permitir que le falten al respeto a nuestros espectadores".