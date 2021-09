Grabamos la salida de varios detenidos por los disturbios del pasado fin de semana en Barcelona

Uno de los detenidos confiesa que tomó el llamado 'gas de la risa'

Detenido por los disturbios de Barcelona: "La policía me querían dar ibuprofeno por la noche y yo soy un drogadicto"

14 apuñalados en una noche de fiesta da para plantearnos qué está sucediendo en los macrobotellones que se están celebrando en varias ciudades de nuestro país ¿Qué provoca que algunos jóvenes prefieran salir a pelearse que a divertirse? ¿A caso su diversión pasa por la violencia y es un nuevo tipo de entretenimiento? ¿Influye el consumo del llamado gas de la risa? ¿Tienen impunidad a nivel judicial?

En solo dos noches en Barcelona, dos equipos de 'Todo es Verdad' han hablado con decenas de personas que confiesan con orgullo los delitos que cometen. Además, han podido entrevistar en exclusiva a seis de los 66 detenidos en los disturbios del pasado fin de semana en Barcelona.

Hablamos con seis de los 66 detenidos por los disturbios de Barcelona del pasado fin de semana

Tras pasar 72 horas detenidos, eran puestos en libertad acusados de desorden público, robo, tenencia ilícita de armas y atentado contra la policía.

Los detenidos no tienen reparo en confesar sus delitos y explicarlos con todo detalle. El primero relata cómo quemó una palmera, entre otras muchas fechorías, y asume su culpa. "Yo te digo la verdad. Me coloqué mucho, intenté quemar una palmera y me retuvieron y luego los policías ya se pasaron. Me pisaron la cabeza. Aquí creo que tengo un punto, mira", cuenta uno de los detenidos enseñándonos su cuerpo sin camiseta.

Cuando la reportera le cuenta cómo se lo hicieron, él lo explica: "Cuando yo le prendí fuego al árbol me retuvieron rehenes. Luego, cuando vinieron los Mossos ya me comenzaron a pisar el cuello. No me quisieron llevar al médico, me querían dar ibuprofeno por la noche y yo soy un drogadicto".

Además, el detenido comienza a reírse al relatar cómo quemó la palmera: "Me coloqué y me encontré un bote de laca al que prendí fuego. Cuando te acercas a la palmera... se quema. No soy pirómano, pero me gusta el fuego".

Un detenido cuenta que se ha "burlado" de la policía

Otro detenido nos cuenta cómo se ha "burlado" de la justicia y se muestra totalmente eufórico: "Ahora que no hay nadie, yo lancé una botella a los Mossos

