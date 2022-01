Dmytro Matiuschenko, representante de Ucrania en España: "Vamos a recuperar Crimea tarde o temprano"

Dmytro asegura que “la situación no es fácil” pero que se siguen manteniendo “firmes, con calma y preparados para cualquier eventualidad”. “Lo que pretende hacer Rusia es desestabilizar a Ucrania económica y financieramente”, explicaba el ministro consejero de la Embajada Ucraniana.

“ Lo que estamos viendo ahora es el fracaso de Rusia en cuanto a sus planes sobre Ucrania. Ucrania no se doblegó ante las exigencias rusas y sigue siendo firme en su decisión de escoger su futuro de la manera que Ucrania quiere”, decía el ministro.

“Mantenemos el diálogo político con España bien activo. Es imprescindible seguir firmes y unidos ante una amenaza que proviene de Moscú. Lo importante es no caer en la trampa que está preparando Putin para nosotros”, declaraba.

“El acto atroz cometido por Rusia en 2014 es un robo a escala internacional que no puede servir de base para el futuro de las relaciones entre los países soberanos. No podemos cerrar los ojos, no vamos a olvidarlo y recuperaremos tarde o temprano. Rusia tendrá que entrar en negociaciones con Ucrania para devolver Crimea”, remataba en exclusiva en ‘Todo es verdad’.