Sandra sufrió violencia obstétrica en tres de sus embarazos: "Me trataba como basura"

Asegura que en su primer embarazo, su bebé tenía “retraso de crecimiento” y que su ginecólogo utilizaba algunos términos muy violentos para referirse a ello: “Se dirigía a mi bebé con insultos como ‘esta hija de pu** no crece (…) Me trataba como basura”, aseguraba Sandra.

“A cada visita que iba, oba temblando y con mal cuerpo por cómo iba a reaccionar esa persona. Me llegó a decir que no me hiciera ilusiones y que en cuanto me notara algo raro, que fuera a la clínica que me le sacaban”, declaraba la madre en ‘Todo es verdad’.