En su intervención en directo en ‘Todo es verdad’, Carla Barber también ha hablado de la ética profesional: “Eso es algo que no se puede medir ni regular. A mi consulta viene gente con cosas que no les hacen falta, vienen sobretratados y yo digo que no todos los días. Nadie me obliga a hacerlo. No sé cómo se puede regular eso”, decía.