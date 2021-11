Los datos de coronavirus de El Palmar de Troya sorprenden bastante. La incidencia acumulada es mayor que en Alemania y es de 2.048 por cada 100.000 habitantes. Un 50% no está vacunada y son muchos los que tienen miedo de llevar a sus hijos al colegio.

¿Por qué solo hay un 50% de vacunados en este municipio de Sevilla? “Algunos de 20 a 32 años no creen en la vacuna y no están vacunados". Además, muchos vecinos del pueblo aseguran que algunos de los habitantes han optado por no vacunarse frente a la Covid.