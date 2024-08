Le muerde una serpiente los testículos sentado en la taza del váter: ¿cómo reaccionar ante estos reptiles?

Algo no muy común ha ocurrido en Tailandia , generando el miedo a través de las redes entre muchos usuarios, después de ser compartido: un hombre de 35 años fue mordido en sus testículos por una serpiente pitón mientras estaba sentado en el baño haciendo sus necesidades. Tras los hechos, el joven acudió de inmediato al hospital.

En las imágenes que hemos podido ver en 'Tiempo al tiempo' ocurre algo insólito: el hombre, tras recibir la mordida, captura al reptil en cuestión y lo enseña a cámara. Una historia que no tardaba en hacerse viral en redes y que sorprendía cuanto menos. Y sobre todo, con una pregunta en el aire, ¿cómo hay que reaccionar ante este tipo de situaciones? ¿Qué pasa si nos encontramos a uno de estos reptiles?

En 'Tiempo al tiempo' nos hemos desplazado nada más y nada menos que hasta el Safari de Madrid para saber en exclusiva cuál es la pitón que ha mordido al hombre en cuestión en Tailandia. Pues bien, esa pitón no se podía sacar por motivos obvios, pero sí visualizarla: se trata de la serpiente más grande que hay sobre la faz de la tierra.

Y es que mide más de diez metros: "Cuando limpiamos el terrario somos tres personas con ella. Avisamos a la serpiente que no somos comida y procedemos a limpiarla. Ella está acostumbrada, pero el protocolo hay que seguirlo al pie de la letra", señala un trabajador de Safari Madrid. En caso de mordeduras de este tipo de serpientes, lo primordial es no tirar ni que entre el pánico.

"En España prácticamente no hay serpientes peligrosas, son muy difíciles de encontrar. Las tenemos que dejar tranquilas o invitarlas a salir. No están a gusto con nosotros", asegura el entrevistado. "No nos van a ver como comida, si son peligrosas para nadie. Que sigan su vida, ellas harán la suya y nosotros la nuestra", concluye.