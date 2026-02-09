Logo de cuatrocuatro
'Cuarto Milenio' | Programa, en vídeo (08/02/26)

P862 - La obra y la figura de Erich von Däniken Cuarto Milenio Temporada 21 Programa 862
P862 - La obra y la figura de Erich von Däniken Cuarto Milenio Temporada 21 Programa 862.

  • Disfruta del programa de 'Cuarto Milenio' del domingo 8 de febrero, online y completo

'Cuarto Milenio' analiza la obra y la figura de Erich von Däniken, escritor suizo que defendió la idea de que las civilizaciones antiguas se desarrollaron gracias al contacto con extraterrestres y que falleció el pasado 10 de enero. Su primera obra, 'Recuerdos del futuro', se publicó en 1986 y en ella aborda la idea de que varias civilizaciones antiguas fueron instruidas en conocimientos sobre tecnología por parte de visitantes extraterrestres.

