'Arrancando La Nave' | Programa 19, en vídeo (25/01/26)
Disfruta del programa de 'Arrancando La Nave' del domingo 25 de enero, online y completo
Iker Jiménez y Carmen Porter arrancan La Nave recordando a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz. Por otro lado, analizan al extraño "tiburón foca", aparecido en la playa asturiana de Luarca y repasan la detención de Nicolás Maduro por parte de EE.UU para evaluar si hay alguna veracidad en las especulaciones sobre el uso de algún tipo de arma electromagnética.